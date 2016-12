Samp-Genoa: si gioca, ma piove

08:48 - Tutti in coda per riprendersi il biglietto che consentirà domani ai tifosi di Genoa e Samp, di tornare allo stadio dove si giocherà il derby numero 110 della storia calcistica genovese, rinviato sabato scorso per nubifragio. Occhi al cielo, considerando le previsioni di una nuova perturbazione e tante polemiche che accompagnano l'attesa del derby.

Il Ferraris, nato nel 1911, veniva considerato uno dei migliori stadi italiani per visibilità e fondo fino alla ricostruzione per Italia '90. Dal 2012 la gestione dell'impianto è stata ceduta dal Comune di Genova al Consorzio Stadium che proprio per la gestione del campo e dell'impianto in generale è al centro delle polemiche pur vantando un debito con i club di circa 2 milioni.

Genoa e Samp protestano da tempo per il terreno di gioco che alle prime piogge non è in grado di drenare l'acqua. E nemmeno i teloni, utilizzati quando vi sono piogge annunciate, avrebbero potuto evitare il rinvio: non ci sarebbe stato il tempo di toglierli. Come la stessa Lega Calcio ha confermato insomma il loro utilizzo sarebbe stato inutile. E soprattutto nessun debito dei club sui teloni.

Come ha detto il presidente del Genoa Enrico Preziosi "tutte storie" e come ha ribadito il presidente Ferrero: "Ma quali teloni? Piuttosto mi diano lo stadio come ho chiesto da sei mesi. Paghiamo 100 mila euro a partita per un servizio che ne vale molti meno".

Il sindaco Doria si era augurato che Genoa e Sampdoria trovassero l'accordo per riuscire a gestire insieme l'impianto e Preziosi aveva annunciato ieri che "con il presidente della Samp Ferrero stiamo discutendo la possibile gestione in comune dell'impianto". E intanto l'agronomo della Lega calcio conferma che a giugno andrà rifatto non solo il terreno ma soprattutto il sottofondo e l'impianto di drenaggio. Comunque, il derby della Lanterna sarà 'bagnato': gli esperti del meteo annunciano nuova pioggia da domattina anche se meno intensa rispetto al nubifragio di sabato sera. E l'arbitro non cambia: sarà Rocchi.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X