Samp-Genoa 0-3: trionfo rossoblu, doriani salvi e depressi

LA PARTITAPrimo tempo a due velocità. Quella del Genoa, piena e ricca di talento di cui fare sfoggio. Quella della Samp, una-due marce in meno. Una doppiezza che dura tutti i 45' minuti, col gol di Pavoletti al 3' (tocco sotto misura, su invito di Ansaldi) e il raddoppio di Suso al 26', che è un pezzo di bravura col sinsitro a giro che non dà scampo a Viviano.

Elementi di pregio in un costante senso di predominio in ogni zona del campo, la reazione doriana non esiste o meglio: non riesce a venire a capo dell'impeto e dell'agonismo genoano. Il gioco offensivo della Samp si appoggia quasi stancamente su Cassano che sta sulla trequarti, e a Quagliarella tocca l'arduo (e impossibile) compito di dare pensieri a Burdisso e De Maio. Lamanna ha un solo impegno da sbrigare, al 34' quando Soriano lo impegna nell'unico tiro doriano del primo tempo.

Il 2-0 che porta le squadre al riposo può essere un vantaggio minimo per quel che si è visto e per la qualità di occasioni capitate: come quella di Rincon poco prima del raddoppio di Suso e un paio di prelibatezze di Dzemaili.

Ripresa. Con una Samp meno scolorita, meno propensa a subire e basta. E' Quagliarella al 6', assist di Cassano, che colpisce da dentro l'area, in corsa, e Lamanna compie il prodigio di deviare il pallone. Un respiro per la squadra di Montella, perlomeno la voglia e la forza di reagire col rischio delle ripartenze genoane che possono -è evidente- stordire. Entra Tachtsidis, poi è la volta di Correa per De Silvestri e per dare un senso maggiore al gioco offensivo.

Ma quel che la Samp non riesce a trovare (il gol), lo trova puntuale il Genoa con un contropiede -come si dice- da manuale, concluso dal magnifico Suso al 29' per il 3-0 che chiude, di fatto, i conti del reato mai riaperti. La traversa di Fernando poco dopo è soltanto il rammarico doriano di veder svanito il gol di una impossibile consolazione

E' la festa del Genoa che torna a vincere il derby dopo due anni e mezzo. E' la salvezza assicurata per la Samp, che col Carpi sconfitto si garantisce la Serie A. Ma la desolazione per lo 0-3 apre la contestazione dei tifosi, Ferrero se ne va prima del finale e questa è la morale doriana di un campionato sbagliato.