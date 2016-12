Samp, furia Ferrero: "L'unico rosso che conosco è il rossetto di mia nonna"

Questa volta Massimo Ferrero si è arrabbiato. A modo suo, ovviamente, senza esagerare, ma la risposta alle indiscrezioni di stampa circa la situazione finanziaria della sua Samp non gli sono proprio andate giù. Eccola, allora, la replica del presidente blucerchiato via twitter: "Giù le mani dalla mia Sampdoria - cinguetta -, di rosso conosco solo il rossetto della mi nonna. State tutti a rosicare: niente fare, paura non avere".

E ancora: "E' ora di farla finirla con notizie false e tendenziose che minano la credibilità del nostro calcio - ha continuato Ferrero -. Il nostro giardino è in ottima salute".



La stessa Sampdoria ha poi affidato al sito ufficiale una nota sulla questione:

"Il CdA di U.C. Sampdoria S.p.a., tenutosi in data odierna, ha confermato il budget per la stagione sportiva 2015/16, che sarà inviato alla COVISOC nei tempi previsti dalla normativa federale.



In relazione alle notizie pubblicate sulla stampa, il presidente Massimo Ferrero conferma l'assoluta solidità economico-patrimoniale della società. Le perdite dell'esercizio 2014 sono state da tempo ripianate e le previsioni economico-finanziarie dei prossimi esercizi rispondono pienamente ai criteri del Fair Play Finanziario.



Ogni informazione contraria costituisce mera illazione finalizzata a destabilizzare l'ambiente e i tifosi: è ora di farla finita con notizie infondate, inveritiere e tendenziose, che minano la credibilità del nostro calcio. Siamo abituati a guardare il nostro giardino, e lo vediamo molto rigoglioso e in ottima salute.



I rapporti con la famiglia Garrone sono stati da tempo definiti in via amichevole e ora esiste solo grande rispetto e amicizia reciproca".