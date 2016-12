Samp-Frosinone 2-0: Fernando-Quaglia, fine della crisi

LA PARTITAPer la Samp e Montella, si sa, siamo agli spiccioli da spendere per evitare il crollo. E il Frosinone è lì, pronto (anche) all'eventuale sorpasso nel pieno di inverno che l'ha condotto dalla certezza della B alla speranza di non andarci. La pioggia su Marassi è meno di quel che si temeva e le ansie doriane quelle che si conoscono.

E' però una buona Samp, fin da subito, e come accade di recente, ferma restando la crisi di numeri. Una traversa di Fernando, tiro da limite, e un quasi-gol di Quagliarella (gran parata di Leali) nei primi dieci minuti danno il senso della sfida che rimane, per tutto il primo tempo, di marchio doriano. E' a metà campo che Soriano e Fernando, De Silvestri e Dodò con l'apporto tecnico di Alvarez e Correa si prendono la scena. Il Frosinone si difende, è costretto a farlo.

Si procede così, con qualche prurito che ogni tanto Viviano deve sopportare, mentre i quasi-gol della Samp diventano una sorta di ossessione, una maledizione. In avanti ci va anche Ranocchia, sui calci piazzati; Quagliarella ci prova, ma la porta non la inquadra, Correa e Dodò non arrivano su palloni che invitano al gol. E quando, poco prima dell'intervallo, Viviano compie un prodigio deviando un pallone sporco, che arriva da una mischia, sembra che la dannazione di casa-Samp non voglia dileguarsi.

E invece no. Il premio di tanta pressione e di qualche lampo di buon calcio arriva al 44', con una magnifica azione conclusa da un triangolo Fernando-De Silvestri-Fernando e il diagonale al volo che oltrepassa Leali. Samp in vantaggio e con ampio merito.

Ripresa meno doriana, nel senso che al Frosinone tocca cercarsi un qualcosa verso la porta di Viviano. Così i brividi diventano reciproci, e la Samp ha il vantaggio di poter sfruttare spazi offensivi. Un paio di palloni sfilano davanti alla porta doriana, uno di Dionisi, un altro di Tonev. Un rigore reclamato da Quagliarella, fa da prologo a una rete incredibilmente sprecata da Alvarez al 22', ma poi è lo stesso Ricky, di tacco, a innescare la magnifica prova d'orchestra doriana che si chiude col gol, di prepotenza, di Quagliarella al 25': è il raddoppio doriano, è lo specchio -diciamo fedele- di quel che si è visto.

Per la Samp il ritorno alla vittoria dopo 2 mesi (dal 3-2 nel derby del 5 gennaio) e una crisi dettata da 2 punti in 8 partite. Per il Frosinone la zona-salvezza è ora riferita al Palermo: distante 4 punti. La corsa continua.