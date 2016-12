Samp, Ferrero: "Zenga in vantaggio su tutti. C'è un progetto su Balo..."

L'Uomo Ragno, dunque, è in pole per guidare la Samp. Dopo voci, indiscrezioni e anticipazioni, è proprio Ferrero a chiarire come stanno le cose. Zenga è in vantaggio su tutti gli altri tecnici in lizza per la panchina blucerchiata. I tifosi lo amano e alla fine toccherà a lui continuare il lavoro di Sinisa, sul cui futuro il presidente doriano nutre invece qualche perplessità: "Secondo me non va a Napoli, resta a casa". Nessun dubbio invece il numero uno blucerchiato ce l'ha su chi parte e chi resta: "Bergessio andrà via, Okaka pure, Soriano resta".



Ed Eto'o? Il camerunese è un pallino di Ferrero, ma nel calcio tutto è possibile: "Se arriva qualcuno e gli offre un contratto da 20 milioni magari va in America, chi può dirlo? Scherzo eh, ma nel calcio ho imparato che tutti sono vendibili, basta mettere i soldi".



Poi una battuta su quello che potrebbe essere il colpo dell'estate: "Balotelli? C'è un'idea su di lui, specialmente se andremo in Europa". Infine un augurio speciale per la Juve: "Spero vinca la Champions, farò il tifo per lei: non sono come altri presidenti che rosicano…".