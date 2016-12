Samp, Ferrero vuole Morgan Freeman per un film su Eto'o

17:32 - Massimo Ferrero è sempre una sorpresa. Dopo aver riportato Samuel Eto'o in Italia, il presidente della Sampdoria ha infatti intenzione di realizzare un docu-film sull'attaccante camerunese. E, stando al Secolo XIX, per interpretare il ruolo del bomber il numero uno blucerchiato è volato a Hollywood per convincere niente di meno che Morgan Freeman. Un fuoriclasse del cinema nei panni di un fuoriclasse del calcio.

Per Ferrero il divo del cinema americano sarebbe perfetto nel ruolo di Eto'o. Il patron blucerchiato, del resto, insieme al cartellino del camerunese ha acquistato anche i diritti di immagine sul calciatore e intende sfruttare al massimo l'occasione per fare business non solo all'interno del rettangolo di gioco. Nel dettaglio, il docu-film dovrebbe ripercorrere a ritroso la carriera dell'attaccante. Un progetto ambizioso, fortemente voluto da Ferrero, che sembra intenzionato a girare la pellicola direttamente in Africa grazie anche all'aiuto del "collega" De Laurentiis. La sceneggiatura è già pronta, ora manca solo il cast.