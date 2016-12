Samp: Ferrero-Thohir, scuse 2.0

18:42 - Il social-Ferrero ha la battuta - di cattivo gusto - facile e le scuse pronte. Capita così che il presidente della Samp scivoli malamente su un insulto a sfondo razzista nei confronti di Thohir e, un attimo dopo, si scapicolli in retromarce pentendosi di quanto scritto, retwittato, buttato lì senza troppo pensarci. Ha la faccia simpatica e l'animo guascone. Questo lo salva. Forse. Perché alla lunga anche l'ironia - chiamiamola così - stanca e magari pure Thohir, che gli ha parlato ed è pronto a incontrarlo, si stuferà.

Ricapitolando in brevissimo: prima il consiglio (non richiesto) a Moratti di "cacciare quel filippino". Quindi le scuse, il deferimento, il retweet di ieri (la maglietta con la scritta "Thohir che me la stiri questa?") e le nuove scuse, postate fresche fresche questa mattina. E domani? Cosa riserverà domani il social-Ferrero? Perché in fondo, proprio nell'ultimo tweet, c'è forse il senso di questo suo agire: "Ringrazio tutti i media per l'attenzione: andiamo oltre". Già, andiamo oltre?





Ringrazio tutti i media x attenzione: andiamo oltre.Un saluto con grande stima e simpatia al presidente Thoir. Evviva lo sport e forza Samp.

— Massimo Ferrero (@unavitadacinema) 13 Novembre 2014