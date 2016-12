Samp, Ferrero suona la carica: "Credo nella qualificazione"

"Con i giocatori ero e sono arrabbiato, hanno vanificato quanto di buono fatto nell'ultimo anno - ha proseguito il numero uno blucerchiato in un'intervista a Tuttosport -. Molti dei ragazzi che erano in campo a Torino vestivano la maglia della Sampdoria anche nella passata stagione e non si può buttare via così il sacrificio di tanti mesi". "La rosa della formazione serba guadagna quanto un singolo giocatore nostro, non posso pensare che l'impegno venga mai meno - ha spiegato -. Ho detto ai miei ragazzi che dovranno vincere per tre motivi: ritrovare la dignità di uomini e calciatori, riscattare la brutta figura fatta con i tifosi e anche per il loro presidente".



Poi l'ennesima conferma per Zenga: "E' una mia scelta e resta alla Samp. Anzi, magari tengo lui e mando via tutti i giocatori. E' un bravo allenatore, che può proseguire il lavoro iniziato da Mihajlovic. Diamogli tempo". Iniezione di fiducia anche per Palombo: "E' la bandiera della squadra, rappresenta un pezzo di storia e deve andare avanti a testa alta, nel suo ruolo di centrocampista. Anzi, deve iniziare a guardare un po' più la porta perché da lui quest'anno mi aspetto ancora qualche gol".



Infine due battute sul mercato: "Abbiamo pensato a Samaras, lo seguivamo da tempo e ha effettuato parte delle visite mediche. E poi arriverà ancora qualche innesto. I tifosi devono stare tranquilli perché la squadra c'è ed è composta da ottimi elementi". E Cassano? Resta sempre il sogno di Ferrero: "Cassano è il primo nemico di Cassano. Noi invece stiamo aspettando il nuovo Cassano, perché Antonio è un talento da rispolverare".