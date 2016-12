Samp, Ferrero: "Sarri? Due pesi e due misure"

Le due giornate di squalifica inflitte a Sarri non vanno giù a Ferrero, che ricorda la squalifica da lui subita quando definì Thohir, presidente dell'Inter, "un filippino". Frase per la quale il numero uno della Samp venne inibito tre mesi oltre a ricevere una ammenda di 10mila euro. "Qui usano sempre due pesi e due misure - dice Ferrero a SampTv -. Io ho fatto un errore geografico e ho preso, diciamo, cinquant'anni; questo ha detto di tutto e ha preso due giornate. Ma che è? Il calcio non è sempre uguale?".