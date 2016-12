Samp, Ferrero: "Pazzini non arriva, Okaka deve partire"

La nuova Samp prende forma e Ferrero attende l'inizio della stagione. "Io la mano la metto in saccoccia, ma sarà un grande campionato ", ha spiegato, riferendosi anche all'avventura in Europa League . Poi sul mercato: "Fernando mi piace molto. Pazzini non arriva . Cassano? E' lui il suo nemico ". "Okaka ha il treno per Yuma . O per dove gli pare. Lui se vuole è ben gradito, ma credo che debba cambiare aria ", ha aggiunto.

Istrionico, come sempre, il presidente blucerchiato va interpretato. Le sue dichiarazioni, spesso sopra le righe, nascondono spesso delle mezze verità. E proprio sulle operazioni di mercato e sulla questione allenatore arrivano i dettagli più interessanti. "Mihajlovic? A Milano per fare esperienza. Quando giocheremo contro di lui gli faremo 2 gol", ha detto Ferrero, lanciando una piccola stoccata all'ex tecnico della Samp.



Sempre in tema di allenatori il numero uno blucerchiato poi spiega com'è andata con Paulo Sousa: "Si, l'ho incontrato. Una grande persona. Ma professa un calcio che a me non piace. E allora l'ho lasciato ai viola, a Firenze hanno lasciato andare via Montella, il meglio del mondo ed hanno preso un ragioniere".



Infine qualche battuta sulle operazioni di mercato in entrata e in uscita. Per Pazzini niente da fare: "Sicuramente non viene. Per ora no". Quanto alla suggestione Cassano, Ferrero non si sbilancia, ma getta qualche ombra sulla possibilità di rivederlo in blucerchiato: "Il nemico di Cassano è Cassano, ha l'iPhone facile". Su Okaka, invece, il concetto è chiaro: "I giocatori vanno dove li porta il portafoglio, non dove li porta il cuore, come Ferrero".