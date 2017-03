Samp, Ferrero difende gli arbitri: "Basta rompere i c...."

Come al solito, Ferrero è un fiume in piena davanti ai taccuini. "Tutti noi, in primis, abbiamo avuto le nostre rimostranze verso gli arbitri. Poi ho smesso, guardate le partite, ho capito che il loro lavoro è molto difficile. Non servono alibi, non c'è gara senza direttore di gara, ne diamo a calciatori che non ne hanno".



Il patron della Sampdoria sposta l'attenzione sui problemi della Lega Calcio. "Parliamo di cose belle, di aprire le porte ai tifosi, di togliere la tessera del tifoso. Tutti ce l'hanno con la Juventus, ma facendo così uccidiamo il campionato. La Juve vince sempre lo Scudetto perché è un club organizzato bene, siamo qui per evitare questo, dobbiamo creare una lega forte, il condominio di casa mia è meglio. Ogni anno perdiamo spettatori, li prende il rugby. Come si può parlare male della Rai perché trasmette una cosa... cerchiamo di fare profitto, non solo con le televisioni, sennò il calcio fa la fine del cinema".



Tutte queste polemiche, secondo Ferrero, danneggiano solo il nostro calcio. "Capisco che quando perdi tre punti per un signore in campo ti rode. Non è che ha fatto apposta. Non penso che l'astio sia perché vince, sono undici uomini... chi si scansa? Noi dobbiamo essere costruttivi fuori dal campo, accaniti nemici nel rettangolo di gioco. Dobbiamo dare un'impressione bella, quando ci sono episodi a sfavore stanno tutti zitti. Tutti".