Samp, Ferrero: "Cassano? Ti dà una mano" 

15:53 - "Cassano? Ti dà una mano...". Come sempre colorito, e sincero, Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, non si lascia sfuggire la battuta a effetto per far capire che il ritorno di Fantantonio a casa-Samp è imminente, previsto per gennaio.

A Roma, dopo un incontro col presidente del Coni, Malagò, Ferrero ha detto: "L'ipotesi del ritorno di Cassano. Chiedetelo a lui. Cassano ti dà una mano. Può essere l'acquisto per tentare l'assalto all'Europa? Non è che stiamo facendo Forte Apache, non dobbiamo fare l'assalto a niente''.

Ferrero nega poi che ci sia un caso sull'attaccante Manolo Gabbiadini, entrato ieri soltanto a partita in corso: "C'era un film con Gian Maria Volonté (il caso Mattei, ndr) ve lo ricordate - argomenta -, perché vi esprimete in casi? La vita è bella. Giochiamo, divertiamoci. Ma quale caso? La cosa più importante è non farsi notare".