Samp, Ferrero alza la voce: "Da tre partite tutti gli episodi contro"

La sconfitta col Napoli ha lasciato il segno in casa Samp e il Massimo Ferrero alza la voce. "Sono tre partite che tutti gli episodi vanno a mio sfavore: con il Carpi, con la Juventus e ora contro il Napoli - ha detto il presidente blucerchiato a Premium Sport -. Ogni tanto bisogna essere un po' più obiettivi: così non va bene". "Sono sportivo, ma certi episodi fan pensare - ha aggiunto -. Solo sfortuna? Sono arrabbiato perché non è che dico che devono favorire me, ma se vanno tutti contro...".