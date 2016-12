Samp, Eto'o si allena da solo in palestra

13:43 - Il giorno dopo la presunta pace tra Mihajlovic ed Eto'o , il camerunese non si è visto sul campo di allenamento della Sampdoria a Bogliasco. Mentre la squadra era regolarmente impegnata nella prima delle due sedute previste dal programma quotidiano, compreso il neo arrivato Ezequiel Munoz, l'attaccante ex Everton ha lavorato da solo in palestra, svolgendo un programma individuale con i professori Bovenzi e Catalano.

Forse un modo per tenerlo lontano dalle zone calde in questi giorni di bufera o per consentirgli di recuperare una condizione fisica che Mihajlovic non ha certo gradito.

Per @setoo9 mattinata di lavoro in palestra.Il "99" ha svolto un programma individuale con i prof. Bovenzi e Catalano pic.twitter.com/mEDWIt45Qz

— U.C. Sampdoria (@sampdoria) 4 Febbraio 2015