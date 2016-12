Samp, "esordio" a 35 anni nel derby per il tifoso Puggioni

Sabato nel derby della Lanterna ci sarà un esordio assoluto. Non parliamo del Cholito Simeone ma di Christian Puggioni , secondo portiere della Samp che visto l'infortunio di Viviano debutterà in maglia blucerchiata nel match più importante dell'anno. Puggioni, doriano fin dalla nascita , tanto da essersi opposto nel 2014 al trasferimento al Genoa, completerà la sua personale favola difendendo per la prima volta in carriera i pali della squadra del cuore .

35 anni, genovese di nascita ma doriano di fede, Puggioni è cresciuto nel vivaio blucerchiato dove ha giocato dai Pulcini fino alla Primavera prima di iniziare il suo personale giro d'italia tra Varese, Borgomanero, Giulianova, Pisa, Reggina, Perugia, Piacenza e Chievo Verona.



Poi nel luglio 2015 la chiamata della squadra del cuore per ricoprire il ruolo di terzo portiere dietro Viviano e il giovane Brignoli. Lui che per la sua fede blucerchiata ha rifiutato nel 2014 la maglia dei rivali del Genoa, finendo addirittura fuori rosa al Chievo per il suo secco no. Troppo l'amore per la maglia della Samp per poterla tradire: " Sono doriano, non ci vado".

Lui a Verona girava sempre con la sciarpa blucerchiata al collo e sul cellulare come suoneria aveva l'inno della Samp. Risposta del Chievo: fuori rosa, allenamenti in solitaria senza illuminazione. Ma il collegio arbitrale della Lega di serie A ha dato ragione al portiere: reintegro in squadra e risarcimento danni.

E la gradinata Sud lo ha omaggiato con uno striscione durante Samp-Chievo a Marassi: “Onore a chi rispetta il suo primo amore, Puggioni uno di noi!”.



L'anno scorso con l'arrivo, a novembre, di Montella la promozione nel ruolo di vice-Viviano e dopo un'estate sul mercato è arrivata la conferma anche con Giampaolo. Fino all'infortunio di Viviano che durante la sfida contro il Pescara si è procurato un'infrazione composta dello scafoide proprio alla vigilia della sfida dell'anno: il derby contro il Genoa.

Così sabato sera sarà lui a difendere per la prima volta nella sua carriera la porta della Sampdoria e proprio nel match più importante della stagione. Per una splendida favola a lieto fine.