Samp: Eder-Soriano fino al 2020, "il nostro orgoglio"

Parole sparse in questa conferenza stampa che vede protagonisti i due giocatori e, ci mancherebbe, il presidente Ferrero.

Ferrero: "Veder giocare la Sampdoria per me è un piacere, vedere in campo Eder e Soriano è un piacere in più e io vorrei che un giorno questi due ragazzi venissero ricordati come si ricordano Vialli e Mancini. Ecco, quel giorno io avrò raggiunto il mio obiettivo".

Eder: "Sono felice di aver trovato questo accordo. Ho firmato fino al 2020 e spero di restare ancora tanti anni qui alla Samp. Poi col calciomercato si sa che può sempre succedere di tutto e non dipende solo dalla mia volontà,. Ma oggi è il momento di ringraziare il club, il presidente Ferrero e tutti per la fiducia che hanno riposto in me".

Soriano: "La mia idea è sempre stata quella di restare alla Sampdoria, di non andarmene. Una volontà che è stata ripagata, e io che intendo ripagare con grandi prestazioni e tanti gol. La Samp vuole arrivare in alto".