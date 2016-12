Samp, Cassano non molla: si allena con un portiere della Primavera

Antonio Cassano non molla. Nonostante sia ancora fuori rosa da agosto, Fantantonio continua ad allenarsi a parte per restare in condizione. Seguito da un allenatore, un medico e un fisioterapista, l'attaccante blucerchiato nelle scorse settimane aveva chiesto alla Samp un portiere per potersi esercitare a tirare e il club ha deciso di accontentarlo, consentendo al giovane Giacomo Piccardo della Primavera di allenarsi insieme al talento di Bari Vecchia.