Samp, Cassano non convocato. E' un caso. Montella nega

Antonio Cassano non è stato convocato per l'ultima gara della Sampdoria, quella di domani pomeriggio contro la Juventus. Ufficialmente, come filtra da Bogliasco, l'attaccante è out per una gastroenterite. I dubbi, però, ci sono. Soprattutto alla luce di quanto era successo nel post derby: si era parlato di una lite tra Cassano e l'avvocato Antonio Romei, con tanto di rescissione contrattuale. Episodi smentiti subito dal club blucerchiato.