Salvini 'candida' Totti: "Può fare politica"

17:08 - Matteo Salvini 'candida' Francesco Totti. Il leader della Lega ha parlato del capitano della Roma sulle frequenze di Radio Cusano Campus, prospettando un possibile futuro in politica per il 'Pupone': "Lo stimo tantissimo come uomo e come calciatore e l'avrei voluto al Milan - le sue parole -. Non so come la pensa politicamente, ma è un uomo intelligente: magari potrebbe occuparsi di sport, lo vedrei bene". Salvini conferma di nutrire grande rispetto per Totti e prosegue con gli elogi: "Il calcio è il calcio, la politica è la politica. Totti però - continua il numero uno del 'Carroccio' - lo conoscerei molto volentieri, potrei anche fargli una telefonata. E' una persona che fa beneficenza, ha molta autoironia. Sinceramente lo vedrei bene in politica".

