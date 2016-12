Salah: "Ora non parlo, rispetto la Fiorentina"

Mohamed Salah è al centro di una bufera tra Fiorentina e Inter, ma l'egiziano ha scelto di nascondersi dietro la tastiera. Nella notte l'attaccante ha twittato: "Grazie per apprezzarmi in questo modo!". Messaggio criptico sicuramente non rivolto ai tifosi viola, magari a quelli nerazzurri. Poi la risposta a un tifoso in arabo: "Non sempre quello che dicono i rumors dei media è credibile. Rispetto la Fiorentina e non voglio parlare adesso".