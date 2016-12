Salah, l'agente contro la Fiorentina: "Paura dei vostri tifosi?"

Ramy Abbas di nuovo contro la Fiorentina . L'agente di Mohammed Salah , in risposta alla denuncia giunta alla Fifa sul caso che ha coinvolto il suo assistito, non le manda a dire alla società viola in una serie di tweet al veleno: "Salah non vi ha mai menzionati, voi continuate a parlarne e a usare la parola sospensione. Avete paura dei vostri tifosi? Per ogni azione ci sarà una reazione, finchè non ci annoieremo".

Abbas cita tutte le "previsioni" errate da parte della Fiorentina: "Hanno detto che l'ITC (la richiesta di transfer provvisorio, ndr) non poteva tornare in Inghilterra. Lo ha fatto. Hanno detto che sarebbe stato sospeso. Non lo è stato. Hanno detto che non avrebbe giocato in Italia. Lo sta facendo. Hanno detto che non poteva essere tesserato dalla Roma. Lo è. Hanno detto che sarà sospeso a dicembre. Non lo sarà. A dicembre diranno che sarà sospeso a giugno. Non lo sarà. A giugno non diranno nulla perchè dovranno preoccuparsi di altre cose".

I TWEET DI ABBAS

For every action, there will be a reaction, as long as we're not bored. Anyways, here goes: — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 11 Settembre 2015

Salah never mentions you! Why do you talk about him in every press conference? Scared of your fans? — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 11 Settembre 2015