Sacchi: "Troppi ragazzi di colore nei nostri vivai, Italia senza dignità"

“Non sono certo razzista e la mia storia di allenatore lo dimostra - ha detto Sacchi -, a partire da Frank Rijkaard, ma a guardare il Torneo di Viareggio mi viene da dire che ci sono troppi giocatori di colore, anche nelle squadre Primavera. L'Italia non ha dignità, non ha orgoglio: non è possibile vedere squadre con 15 stranieri”. Sacchi, al contrario, si è sbilanciato ben poco sulle dichiarazioni di Claudio Lotito: “Un bel tacer non fu mai scritto”.