Sacchi: "Inter, calcio antico rivisitato da uno con le idee chiare"

L'Inter continua a vincere, ma con uno stile che non sarebbe apprezzato all'estero. Questo pensa e dice Arrigo Sacchi. "L'Inter è la dimostrazione di un calcio antico, rivisitato da una persona con idee chiare. In certe nazioni questo tipo di calcio non sarebbe apprezzato. Ma va bene in un Paese come l'Italia, dove la vittoria è tutto", ha osservato l'ex ct e allenatore del Milan.

Per Sacchi "in tanti Paesi il calcio è uno spettacolo sportivo. Qua, invece, non è uno spettacolo perché non c'è estetica, né uno sport perché non si rispettano le regole, come dimostrano i tanti scandali".



"Ora siamo in un momento buono perché abbiamo un gruppo di allenatori stilisti, ottimisti, più creativi, che insegnano di più e vanno a giocarsela apertamente ovunque", ha aggiunto Sacchi, ospite di un convegno su welfare e sport all'ospedale di Vizzolo Predabissi dell'Azienda ospedaliera di Melegnano, nel Milanese.