Sacchi incorona Messi: "E' un genio del calcio. Così solo Maradona" 

12:33 - Arrigo Sacchi non ha dubbi: oggi come oggi non c'è nessuno come Messi. Ogni paragone è impossiible. Per ritrovare qualcuno come il fuoriclasse del Barcellona bisogna pescare nel passato e tornare a Maradona. Ma forse, ascoltando le parole dell'ex allenatore del Milan subito dopo la partita dei catalani contro il Bayern, viene da pensare che anche il grande Diego aveva qualcosa in meno rispetto al connazionale, la capacità cioé di mettersi a totale disposizione della squadra.



"Messi ha ritrovato una forma straordinaria, superando un periodo difficile" ha commentato Sacchi su Canale 5 nel post partita di Champions "E' un giocatore unico e completo: è un finalizzatore letale ma è anche capace di tornare a centrocampo per aiutare la squadra. Marcarlo a uomo è impossibile, è tutto il sistema squadra che deve funzionare alla perfezione per ingabbiarlo. Siamo di fronte un vero genio del calcio, è come Maradona. In questo momento nessuno è come lui".

