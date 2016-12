Sacchi: "Allegri bravissimo, ma non si accontenti: in Europa con convinzione"

Sacchi va oltre le parole rilasciate in una lunga intervista a LaPresse nei giorni scorsi, nella quale aveva spiegato come la "debolezza" della Juventus fosse quella di pensare solo a "vincere" e non a "vincere, convincere e divertire", con Allegri accusato di non essere un innovatore, pur essendo un grande tattico.



L'ex ct azzurro riprende proprio questi concetti sulla rosea: "Allegri ha dimostrato grandi capacità e qualità, ha anche lavorato con carattere e personalità sostituendo Conte e convincendo una tifoseria ostile". Sacchi rende merito al tecnico toscano, ma non fa a meno di dargli un consiglio: "Mi permetto di suggerirgli di non accontentarsi di vincere e di credere ancora di più nelle proprie qualità". Soprattutto in Europa: "Dove si vince di più con la convinzione nei propri mezzi e giocando da protagonisti come fece la Juve a Dortmund l'anno scorso".