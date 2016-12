Russia, scontro Panucci-Capello 

19:06 - Botta e risposta tra Panucci e Capello: il rapporto di lavoro tra i due è terminato male. L'ex assistente tecnico della Russia ha attaccato: "Ringrazio Fabio per l'opportunità che mi ha dato, ma si è comportato in modo vergognoso con me e con tutto lo staff italiano. Glielo dirò in faccia la prima volta che lo vedrò". Il ct ha replicato: "Le sue parole mi hanno offeso. Ora preferisco non rispondergli, magari lo farò a quattrocchi".

Insomma, tra i due urge un chiarimento e anche presto. Un faccia a faccia per chiudere la faccenda invece di stuzzicarsi su giornali e tv. L'ex difensore è scottato per il mancato rinnovo con la Russia, in piena crisi economica: "Un grande allenatore dovrebbe difendere i suoi uomini e non lo ha fatto. Tornati dal Brasile mi avevano promesso il rinnovo tante volte e poi non sono mai passati dalle parole ai fatti. Ho lavorato addirittura senza contratto, ma alla fineho detto basta. E pensare che per loro avevo rifiutato una panchina...", ha detto al La Gazzetta dello Sport.