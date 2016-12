Russia: Capello, un divorzio milionario

Fabio Capello e la nazionale russa stanno per dirsi addio. I deludenti risultati ottenuti dalla squadra, nelle qualificazioni per Euro 2016, stanno per far prendere una decisione drastica. I media locali ormai sono certi, Nikita Simonyan, presidente federale, comunicherà oggi l'esonero a Capello, che non sarà più quindi ct della Russia dopo 3 anni, decisiva la sconfitta interna contro l'Austria nell'ultimo match giocato.