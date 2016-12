Russia, Capello ha firmato le dimissioni

Prima la controversia per il mancato pagamento dello stipendio risolta solo qualche giorno fa, poi sono anche arrivati i cattivi risultati: appena 8 punti, di cui 3 a tavolino, in sei partite e qualificazione a Euro 2016 decisamente in salita.



Nonostante un contratto fino al 2018 (anno dei Mondiali proprio in Russia), la Federcalcio locale ha preso atto del fallimento del progetto e ha deciso di cambiare. Per il bene di tutti gli attori di un'avventura cominciata bene ma che non è finita altrettanto.