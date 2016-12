18 novembre 2015 Russia 2018, qualificazioni: tris per Brasile e Uruguay Decidono i gol di Douglas Costa, Renato Augusto e Filipe Luis. Altro successo per lʼEcuador, lʼUruguay stende il Cile

Il fattore campo dice tre su tre nella notte sudamericana delle qualificazioni ai Mondiali 2018: tutto facile per il Brasile, che strapazza 3-0 il Perù. Identico risultato al Centenario, dove l'Uruguay supera il quotato Cile scavalcandolo in classifica. Completa il quadro il 2-1 del Paraguay alla Bolivia. E' sempre l'Ecuador, vincente ieri sera per 3-1 in Venezuela a guidare il girone: la Tricolor si trova a quota 12, a +3 su La Celeste.

BRASILE-PERÙ 3-0Il Brasile di Dunga trova la seconda vittoria in queste qualificazioni, il terzo risultato utile consecutivo: all'Arena Fonte Nova ci pensa Douglas Costa ad aprire il match dopo una ventina di minuti. Willian fa quello che vuole a destra, scodella in mezzo una sfera che è solo da spingere in rete per l'asso del Bayern Monaco. Nella ripresa è di nuovo l'esterno 'bavarese' ad innescare il tiro da fuori di Renato Augusto (centrocampista del Corinthians), mentre Filipe Luis cala il tris con un semplice tap-in. Sette punti in quattro partite per i verdeoro, terza sconfitta per il Perù, fermo a 3 punti in graduatoria.

URUGUAY-CILE 3-0Nella sfida più affascinante è l'Uruguay a fare festa: prova di forza de La Celeste che a Montevideo rifila un secco 3-0 al Cile e si lancia all'inseguimento dell'Ecuador (distante tre lunghezze). E' il solito Godin, il capitano dai gol pesanti, a firmare l'1-0, su palla inattiva ovviamente. Dall'altra parte i vari Vidal, Isla, Medel, Valdivia e Sanchez non carburano, a causa anche di una gara che diventa nervosa. Al 61' ecco il raddoppio firmato dall'ex interista Alvaro Pereira su assist di Cavani, quindi quattro minuti dopo cala il sipario con la rete di Caceres, nata ancora una volta da un calcio da fermo. Brutta prova per i vincitori dell'ultima Coppa America.