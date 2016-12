Russia 2018, qualificazioni: tris Germania, Inghilterra al fotofinish

Girone C

Reduce dalla delusione di Euro 2016, la Germania inizia nel migliore dei modi il cammino verso Russia 2018 battendo 3-0 la Norvegia a Oslo. Muller è scatenato: al 15' sblocca il risultato con un diagonale in mischia, poi al 45' confeziona l'assist per il raddoppio di Kimmich dopo una splendida azione corale. Ed è sempre Muller a siglare la rete del 3-0 con un colpo di testa su cross dalla destra di Khedira. A Praga termina senza reti la sfida tra Repubblica Ceca e Irlanda del Nord. Tre punti per l'Azerbaigian che vince 1-0 a San Marino: decisivo Gurbanov al 45'.

Girone E

Clamoroso harakiri della Polonia che all'Astana Arena si fa rimontare due gol dal Kazakistan: Kaputska e Lewandowski (su rigore) firmano il doppio vantaggio dopo 35 minuti, ma i kazaki nella ripresa raddrizzano la gara con la doppietta di Khizhnichenko. Missione compiuta per la Danimarca che a Copenaghen batte 1-0 l'Armenia. Fa tutto Eriksen che firma il gol decisivo al 17' con un bel sinistro, poi sbaglia il rigore del raddoppio al 72' facendosi parare la conclusione da Beglaryan. Scoppiettante 1-1 tra Romania e Montenegro con entrambi i gol nel finale: rumeni in vantaggio all'85' con un diagonale di Popa, Jovetic risponde due minuti dopo con un'incornata su punizione scodellata a centro area da Kojasevic. E al 97' Stanciu calcia alle stelle il rigore che avrebbe regalato tre punti d'oro alla Romania.





Girone F

Soffertissima la vittoria dell'Inghilterra di Allardyce che a Trnava piega la Slovacchia solamente al 95': il match winner è Lallana, ma è decisiva la papera di Kozacik che si fa passare tra le gambe il sinistro non certo irresistibile del centrocampista del Liverpool. Pochi minuti prima era stato annullato un gol a Walcott per un fuorigioco in realtà molto dubbio. Slovacchi in dieci dal 57' per l'espulsione di Skrtel. Finisce 2-2 Lituania-Slovenia a Vilnius: all'uno-due dei padroni di casa (32' Cernych, 34' Slivka) rispondono due "italiani": Krhin (ex Inter e Bologna) accorcia al 77', il difensore del Chievo Cesar salva la squadra di Katanec al 93'. Parte benissimo la Scozia che batte 5-1 Malta a Ta' Qali: in evidenza Snodgrass, autore di una tripletta (una rete su rigore).