Russia 2018, qualificazioni: tris Brasile, Messi si riprende l’Argentina

MESSI SI RIPRENDE L'ARGENTINA

Meno di un tempo. Tanto basta a Leo Messi per liberare l’urlo dei tifosi argentini e riprendersi l’Albiceleste. La stella del Barcellona, dopo l’addio alla Seleccion in seguita alla delusione per la sconfitta nella Copa del Centenario, torna in Nazionale e decide subito il clasico del Rio de la Plata contro l’Uruguay, firmando l’1-0 al 43’ con un controllo di tacco e sinistro dal limite deviato. A Messi anche il compito di consolare Paulo Dybala, al debutto da titolare, uscito in lacrime alla fine del primo tempio dopo il rosso per doppia ammonizione. Una delusione enorme per il talento juventino che, al 32’ si era fatto apprezza per un sinistro stampatosi sul palo e finito fuori dopo la carambola su Muslera: per la nuova Argentina di Bauza, invece, tre punti che la proiettano in testa al girone sudamericano delle qualificazioni Mondiali, con 14 punti davanti a Colombia, Ecuador e Uruguay (13) e Paraguay e Brasile a quota 12.



BRASILE, GABRIEL JESUS SHOW

Proprio del Brasile di Tite il colpo di giornata: i verdeoro espugnano 3-0 l’Estadio Olímpico Atahualpa di Quito grazie alla freddezza di Neymar e alla giornata di grazia di Gabriel Jesus. Dopo un primo tempo equilibrato, è l’inserimento di Coutinho a fare la differenza, con il Brasile che manovra meglio e il neo attaccante del Manchester City che si scatena: il centravanti classe 1997 si procura infatti il rigore che Neymar trasforma al 70’ prima di realizzare con un meraviglioso colpo di tacco e un gran destro a giro la doppietta che tra l’87’ e il 92’ chiude definitivamente i conti e riporta la Nazionale carioca in quinta posizione a un solo punto dalla qualificazione diretta.



BENE LA COLOMBIA. CILE, ESPULSO MEDEL

Nessun problema, infine, per la Colombia contro il fanalino di coda Venezuela: 2-0 con reti di James Rodriguez e Torres e pure due rigori sbagliati dai Cafeteros, uno dal milanista Carlos Bacca e l’altro dal madridista autore del primo gol. Segna anche Arturo Vidal nella notte delle qualificazioni sudamericana, ma la sua rete al 36’ serve solo a ridurre il parziale con il Paraguay (2-1 il finale) che nei primi dieci minuti va in rete con Romero e da Silva e poi resiste al riturno dei cileni, negli ultimi istanti del match ridotti in dieci per l’espulsione dell’interista Medel. Escobar e Raldes decidono invece Bolivia-Perù (2-0), entrambe però tagliate fuori dai giochi.