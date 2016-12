Russia 2018, qualificazioni: super Colombia nel segno di Bacca, vince anche l'Argentina

Parlano italiano i risultati delle qualificazioni ai Mondiali 2018 nel girone del Sud America . Cinque i match in programma e tutti spettacolari. A cominciare dal successo della Colombia , che batte 3-1 la capolista Ecuador e torna in corsa. Grande prova del milanista Bacca , autore di una doppietta. Grande giocata sul primo gol, comodo appoggio su assist di Cuadrado per il secondo, Perez fa il terzo. Arroyo al 90' su punizione accorcia le distanze.

Dopo una partenza in salita sembra essere tornata ai suoi livelli l'Argentina, vittoriosa sulla Bolivia per 2-0. Reti di Mercado su assist di Higuain e di Messi su calcio di rigore. Successo esterno del Cile in Venezuela. Il 4-1 finale porta la doppia firma dell'attaccante dell'Atalanta Pinilla, due reti anche per l'ex Juventus Vidal. Strepitoso il gol della bandiera di Otero su punizione per i padroni di casa, missile da trenta metri che finisce all'incrocio.



Vince anche l'Uruguay, l'1-0 al Perù lo sigla Cavani con un gran destro di collo pieno su assist di Suarez. Non va oltre il pareggio, invece, il Brasile fermato sul 2-2 dal Paraguay. I verdeoro sotto di due reti (Lezcano, Benitez), rimontano grazie all'ex milanista Ricardo Oliveira e al gol di Dani Alves in pieno recupero. In classifica dopo sei partite disputate c'è la coppia Uruguay-Ecuador a quota 13. Segue l'Argentina a 11 e Cile-Colombia a 10. Brasile e Paraguay salgono a 9 punti, più staccate le altre: Perù 4, Bolivia 3, Venezuela 1.