Russia 2018, qualificazioni: scherzetto Cile, Sanchez stende l'Uruguay

Era una tappa cruciale verso Russia 2018 e il Cile risponde presente all'appello: a Santiago del Cile la selezione di Pizzi doma l' Uruguay imponendosi per 3-1 su Godin e compagni. Ospiti in vantaggio dopo poco più di un quarto d'ora con Cavani, ma prima dell'intervallo Vargas impatta sull'1-1. Nella ripresa la Celeste scompare dal campo mentre sale in cattedra Alexis Sanchez: doppietta per l'attaccante dell'Arsenal.

Al 17' l'ottava rete di Cavani nelle qualificazioni mondiali (il Matador è capocannoniere) illude la formazione di Tabarez. Al 45' Edu Vargas (l'ex Napoli è la solita certezza quando gioca in Nazionale) pareggia i conti su assist di Beausejour, rifinitore anche nell'occasione del 2-1 firmato Alexis Sanchez. Bellissima per potenza e freddezza la seconda rete dell'attaccante cileno, che al 74' resiste alla spallata di Godin e col mancino tocca quel tanto che basta per spingere la sfera alle spalle di Claudio Bravo.



Terzo risultato utile consecutivo per il Cile, mentre l'Uruguay si lecca le ferite: la Celeste rimane al secondo posto a quota 23 punti, finendo però a -4 dal Brasile capolista. Il prossimo 23 marzo Cavani e soci avranno lo scontro diretto in casa contro la corazzata verdeoro per provare a ricucire il gap in classifica e tenere dietro Ecuador e Cile. Nel girone di qualificazione della Concacaf la Costa Rica fa fare una figuraccia agli Stati Uniti: 4-0 e seconda sconfitta di fila per la selezione di Klinsmann. Ticos a punteggio pieno, mentre Panama e Messico si accontentano dello 0-0.