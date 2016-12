Russia 2018, qualificazioni: Portogallo da urlo, la Svizzera non sbaglia

Il rigore di Schar (19') e la zampata di Mehmedi (77') consegnano alla Svizzera la terza vittoria consecutiva nonostante il brivido finale causato dal gol di Martinez (prima rete in questo girone di qualificazione per Andorra). Alle spalle dei biancorossi risale velocemente il Portogallo: a Torshvan la squadra di Fernando Santos costringe le Far Oer al primo stop del torneo con un roboante 6-0. La prima pagina è tutta per Andre Silva: l'attaccante del Porto nel giro di quaranta minuti confeziona la tripletta personale, poi nella ripresa sale in cattedra Cristiano Ronaldo. CR7 al 65' timbra il 4-0 e diventa per il momento il capocannoniere delle qualificazioni con cinque reti. Per lui è il gol numero 40 nel 2016. Nei minuti di recupero game, set e match per il Portogallo: il 6-0 finale porta le firme anche di Moutinho e Joao Cancelo. Alle spalle dei lusitani l'Ungheria aggancia le Far Oer dopo il 2-0 maturato in casa della Lettonia: a regalare i tre punti ai magiari sono i gol di Gyurcso e Szalai.