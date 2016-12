Russia 2018, qualificazioni: ottovolante Spagna, pari per Serbia e Croazia

Otto gol come biglietto da visita. La Spagna supera 8-0 il Liechtenstein nella prima giornata delle qualificazioni a Russia 2018 e avverte l'Italia, prossima avversaria: nello stesso girone, sospesa per pioggia Albania-Macedonia . Pareggia l'Ucraina del debuttante ct Shevchenko , 1-1 con l'Islanda, storico punto invece per il Kosovo all'esordio nelle qualificazioni mondiali. Pari anche per Serbia (2-2 con l’Irlanda) e Croazia (1-1 con la Turchia).

In vetta al gruppo G viaggiano già a braccetto Italia e Spagna: gli azzurri, vittoriosi in Israele, sfideranno a Torino il prossimo 6 ottobre le Furie Rosse, col morale a mille per gli 8 gol rifilati al malcapitato Liechtenstein. Pensare che a fine primo tempo il parziale era solo di 1-0, col colpo di testa vincente di Diego Costa: nella ripresa si sono scatenati gli uomini di Lopetegui, che sono andati in rete con Sergi Roberto, Vitolo, ancora Diego Costa che firma la sua doppietta personale così come Silva e Morata. Nell'altra gara del raggruppamento, un diluvio interrompe a tredici minuti dalla fine Albania-Macedonia, quando il tabellone luminoso diceva 1-1 firmato Sadiku e Alioski.



Nel gruppo D invece la coppia di testa è formata da Austria e Galles: i biancorossi nel pomeriggio si sbarazzano 2-1 della Georgia mentre i britannici asfaltano 4-0 la Moldavia col solito super Bale (due gol e un assist). Un punto a testa invece per Serbia e Irlanda: ospiti avanti con Hendrick, locali che ribaltano grazie a Costic e Tadic, infine Murphy sigilla il definitivo 2-2. Solo pareggi nel girone I, tutti 1-1: tra la Finlandia e Kosovo, che trova il primo storico gol Fifa con Berisha su rigore, tra Ucraina e Islanda, con il debuttante ct Sheva che si mangia le mani per il rigore sbagliato da Konoplyanka all'83', e nel big match Croazia-Turchia, con la punizione di Calhanoglu che risponde al penalty di l penalty di Rakitic.