Russia 2018, qualificazioni: Mandzukic trascina la Croazia, rimontona Islanda

Una Croazia made in Italy. Nella seconda giornata delle qualificazioni a Russia 2018, i biancorossi battono 6-0 il Kosovo grazie a tre bomber della Serie A: tris di Mandzukic, poi segnano pure Perisic e Kalinic. Rimontona invece dell' Islanda , che supera 3-2 la Finlandia con le reti nel recupero di Finnbogason e Sigurdsson. Rinviata la prima vittoria da ct per Shevchenko: la sua Ucraina pareggia 2-2 in Turchia, stesso punteggio di Austria-Galles.

C'è grande equilibrio nel girone I, con Croazia e Islanda in testa a braccetto con 4 punti: si riscattano entrambe dopo il deludente pari all'esordio. Show biancorosso in Kosovo, con l'hattrick di Mandzukic che dopo appena 35 minuti potrebbe portarsi via il pallone con tutte le firme: segna il primo di piede al 6', poi due di testa al 24' e al 35'. Nella ripresa ci pensano Mitrovic, Perisic e Kalinic a chiudere il set, con pure "l'italiano" Brozovic protagonista con due assist. Può tornare a suonare anche il geyser sound grazie al 3-2 rifilato alla Finlandia: l'Islanda però è costretta ad una rimonta pazzesca con le reti di Finnbogason al 90' e di capitan Sigurdsson al 95', che si riscatta dopo aver sbagliato un rigore quando la sua squadra era ancora sotto 2-1 colpita da Pukki e Lod. Nell'altra gara del raggruppamento è 2-2 tra la Turchia di Terim e l'Ucraina di Shevchenko, ancora una volta rimontata nei minuti finali. Yarmolenko su rigore (24') e Kravets (27') firmano il doppio vantaggio degli ospiti, Tufan (46') e il penalty di Calhanoglu (81') sigillano il pari.



E' grande lotta anche nel girone D, dove sono ben quattro le squadre a 4 punti. Tra queste, anche Galles e Austria, che oggi si sono stoppate sul 2-2: un tiro al volo di Allen al 22' fa sognare i britannici, Arnautovic di testa pareggia al 28', poi una sfortunata deviazione di Wimmer nella sua porta vale il nuovo vantaggio ospite, ma ancora Arnautovic al 48' sfrutta un indecisione della difesa gallese e chiude i conti. Possono sorridere anche Serbia e Irlanda, che restano aggrappate alle prime del girone e relegano all'ultimo posto senza punti rispettivamente Moldavia e Georgia: i ragazzi di Muslin si impongono 3-0 grazie ai gol di Kostic (19'), Ivanovic (37') e Tadic (59'), quelli di Martin O'Neill soffrono di più ma alla fine passano 1-0 in virtù della rete siglata da Coleman al minuto 56.