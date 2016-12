13 novembre 2015 Russia 2018, qualificazioni: la Colombia frena il Cile, Ecuador in vetta Termina 1-1 il match di Santiago con James Rodriguez che risponde a Vidal. La Tri batte 2-1 l’Uruguay mentre il Venezuela perde 4-2 in Bolivia

Nella terza giornata del girone sudamericano valido per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 termina 1-1 il match Cile-Colombia. Al Monumental di Santiago James Rodriguez risponde a Vidal. La Roja sale a quota 7, meno 2 dall'Ecuador ancora a punteggio pieno dopo il successo per 2-1 in casa con l'Uruguay: in rete Caicedo e Martinez per la 'Tri', Cavani per la 'Celeste'. Prima vittoria per la Bolivia che batte 4-2 il Venezuela.

VIDAL SI RIPRENDE IL CILEIl match di Santiago si sblocca allo scadere del primo tempo con un colpo di testa vincente dell'ex juventino Arturo Vidal su punizione messa in mezzo dal viola Mati Fernandez. La Colombia spinge sull'acceleratore ad inizio ripresa e trova il pari 68': James Rodriguez deve solo concretizzare l'ottima azione personale del doriano Muriel. Il rossonero Bacca, subentrato proprio a Muriel al 72', semina il panico nella difesa cilena e viene steso da Jara in area. Il contatto non viene però sanzionato dall'arbitro paraguaiano Caceres tra le proteste dei Cafeteros che si portano così a 4 punti in classifica, 3 in meno dei cileni. Per quanto riguarda gli 'italiani' in campo per 90 minuti Mati Fernandez, Medel, Murillo e Zapata. Bacca e Pinilla sono entrati nel finale mentre Guarin è rimasto in panchina tutto l'incontro.

ECUADOR, 12 MILA EURO AD OGNI GIOCATOREDopo due vittorie consecutive arriva la prima sconfitta nel girone di qualificazione al Mondiale 2018 per l'Uruguay allo stadio Atahualpa di Quito. L'Ecuador passa in vantaggio al 23' con Caicedo che infila il perfetto rasoterra di Paredes dopo un lancio millimetrico di Noboa. A inizio ripresa Cavani pareggia i conti con un colpo di testa vincente su punizione dalla trequarti di Lodeiro. Al 59' ecco il raddoppio dei padroni di casa con Fidel Martinez che mette dentro la respinta corta di Muslera su tiro di Jefferson Montero. Una vittoria che vale doppio per i giocatori dell'Ecuador che, oltre alla vetta in solitaria della classifica, ricevono un premio di 12mila euro a testa dalla Federazione.