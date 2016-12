Russia 2018, qualificazioni: l'Argentina fa il colpo in Cile

L' Argentina fa il colpo in Cile, vendica la sconfitta nell'ultima finale di Coppa America e si rimette in carreggiata per un posto a Russia 2018 . A Santiago, nella quinta giornata delle qualificazioni sudamericane al prossimo Mondiale, la Seleccion vince 2-1 in rimonta grazie alle reti di Di Maria e Mercado, che rispondono al vantaggio della Roja con Felipe Gutierrez. Finisce invece 2-2 l'altra gara della notte tra Perù e Venezuela.

Allo stadio Nacional di Santiago, proprio quello in cui nello scorso luglio l'Argentina venne sconfitta ai rigori nella finalissima della Coppa America 2015, gli uomini del 'Tata' Martino si risollevano e tornano prepotentemente in corsa per un posto in Russia. Il ct dell'Albiceleste lascia in panchina Higuain e si affida al tridente composto da Messi, Aguero e Di Maria: scelta saggia, perché gli ospiti riescono nel complesso a contenere bene le sfuriate della Roja e alla fine strappano tre punti pesantissimi per la classifica. Apre le marcature l'inzuccata di Felipe Gutierrez su cross di Orellana all'11', ma già nel primo tempo l'Argentina ribalta tutto: al 20' Di Maria spara nel sette col destro dopo l'incursione di Banega, cinque minuti più tardi è il difensore del River Plate Gabriel Mercado a risolvere con una mezza rovesciata una mischia scaturita da un'azione di Messi. L'Argentina batte 2-1 il Cile e lo scavalca in classifica: 8 i punti della Seleccion contro i 7 della squadra di Pizzi, con le due formazioni rispettivamente al quarto e sesto posto. Più indietro ci sono invece Perù e Venezuela, con la Vinotinto che sfiora il colpaccio allo stadio Nacional di Lima. Gli ospiti si portano sul doppio vantaggio con il rigore di Otero (32') e la rete di Villanueva (57'), ma la Blanquirroja riesce a recuperare grazie al solito Guerrero (61') e alla rete allo scadere dell'attaccante dell'Universitario Raul Ruidiaz (94'). E' un pari che serve a poco ad entrambe le squadre: il Perù è ora ottavo con 4 punti, il Venezuela trova invece il primo punto dopo quattro sconfitte consecutive.