Russia 2018, qualificazioni: il Brasile ferma l'Argentina

Un tempo per parte: è questo il responso della supersfida del Monumental, che esprime un sostanziale equilibrio tra le due potenze del calcio sudamericano. Il 'Tata' Martino schiera Lavezzi, Higuain e Di Maria nel tridente offensivo; in campo anche gli 'italiani' Biglia e Roncaglia; Dunga invece dà fiducia all'interista Miranda e mette Willian, Lucas Lima e Neymar alle spalle del carneade milanista Ricardo Oliveira. Il Brasile, per un tempo, è in balia dell'Argentina: la supremazia albiceleste si concretizza al 34' con l'inserimento vincente di Lavezzi sull'assist dalla destra di Higuain.



I verdeoro dimostrano però grandissimo carattere e nella ripresa alzano il livello del proprio gioco. Dunga toglie Oliveira e inserisce Douglas Costa: è la mossa giusta, perché ad un solo minuto dal suo ingresso l'ala del Bayern Monaco inzucca sull'esterno destro di Dani Alves e colpisce la traversa; sulla ribattuta c'è Lucas Lima, abile a perforare un non perfetto Romero per l'1-1. Nemmeno l'espulsione di David Luiz all'88' per doppia ammonizione serve all'Argentina per un assalto finale, finisce con un punto a testa. La squadra di Martino è penultima a 2 punti, il Brasile è invece quarto con 4. Nell'altra gara della notte successo importante per il Perù, che batte 1-0 il Paraguay grazie alla rete di Farfan al 19'.