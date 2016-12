Russia 2018, qualificazioni: Brasile corsaro, tonfo Argentina

A Cordoba l'Argentina di Aguero e Higuain cade contro il Paraguay del milanista Gustavo Gomez e allunga a tre la striscia di gare senza successi. La rete partita la firma Derlis Gonzalez, attaccante della Dinamo Kiev, al 18' su una bella azione di contropiede conclusa con un preciso destro sul primo palo. Poco dopo Di Maria colpisce un palo mentre in avvio di ripresa Aguero spreca un rigore tirando centrale e facilitando la parata di Villar. Il portiere ospite è ancora protagonista al 49' sul Kun e nel finale su un tiro di Dybala, entrato al posto di Gaitan. Per l'Argentina si tratta della seconda sconfitta in queste qualificazioni ed è la prima volta nella storia che accade. Inoltre, senza Lionel Messi, l'Albiceleste ha vinto una sola volta in 7 gare (3 su 3 con la 'Pulce').



Sorride il Brasile che centra la quarta vittoria consecutiva e balza al comando del girone con 21 punti. La Seleçao di Tite passa in Venezuela, 2-0 firmato dai gol del baby Gabriel Jesus e dall'ala del Chelsea, Willian. I verdeoro, senza Neymar, si affidano al romanista Allison tra i pali e agli esperti Dani Alves e Miranda in difesa mentre davanti ci sono Coutinho e Willian col gioiello Gabriel Jesus. E' proprio il futuro giocatore del Manchester City all'8' a sbloccare il risultato sfruttando un errato disimpegno del portiere Hernandez. In avvio di secondo tempo il raddoppio è firmato da Willian che si avventa su un cross basso di Renato Augusto e segna in diagonale.



Al secondo posto nel girone a 20 punti c'è l'Uruguay che pareggia 2-2 in Colombia. I Cafeteros con Bacca, Cuadrado e Muriel passano con Aguilar di testa al 15' ma la Celeste non ci sta e al 27' impatta subito con 'Cebolla' Rodriguez su azione si palla inattiva. Nella ripresa la selezione di Tabarez si porta avanti con Suarez ma nel finale, all'84', la Colombia fa 2-2 con l'incornata di Arias su servizio di Cuadrado. Bene il Cile che supera 2-1 il Perù con doppietta di Arturo Vidal, arrivato a 20 gol con la maglia della 'Roja': un'incornata per l'1-0, un sinistro chirurgico dal limite per la vittoria all'85'. Finisce in parità, 2-2, la gara tra la Bolivia e l'Ecuador, terzo insieme alla Colombia.