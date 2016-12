12 novembre 2016 23:36 Russia 2018, Liechtenstein-Italia 0-4: doppietta di Belotti Le reti azzurre tutte nel primo tempo, in gol anche Immobile e Candreva

Vittoria in scioltezza per l'Italia di Ventura in casa del Liechtenstein nel match valido per le qualificazioni a Russia 2018. Al Rheinpark Stadion di Vaduz, gli azzurri hanno portato a casa un 4-0 maturato interamente nel primo tempo. Belotti e Immobile hanno sbloccato il match in un minuto, poi prima dell'intervallo è toccato a Candreva e ancora al "gallo" rifinire il punteggio. Nella ripresa entrano altre tre punte, ma il risultato non cambia.

LA PARTITAVincere quattro a zero in trasferta e tornare a casa con un po' di amaro in bocca. Nel calcio è possibile. L'Italia ha passeggiato al Rheinpark Stadion sul piccolo Liechtenstein, ma la goleada auspicata da Ventura per aggiustare una differenza reti deficitaria nei confronti della Spagna è arrivata solo a metà. Peccato perché le premesse costruite nel primo tempo avrebbero lasciato presagire un risultato più ampio. La sostanza però non cambia, i tre punti sono arrivati e la classifica sorride un po' di più grazie alla contemporanea sconfitta dell'Albania in casa contro Israele.



La Nazionale chiesta da Ventura si è vista solo per un tempo, il primo, giocato sopra ritmo e con una ferocia nel pressing che ha inibito fin da subito i già poco audaci giocatori del principato. La regia di Verratti unita al pressing alto di De Rossi, i movimenti di Immobile e Belotti che oltre a cercarsi hanno saputo ancora una volta trovarsi e smarcarsi a vicenda, hanno dato fluidità alla manovra dell'Italia che sfondando sulle corsie esterne con De Sciglio e Bonaventura a sinistra e soprattutto Zappacosta e Candreva a destra ha costruito la propria fortuna. Le conclusioni da lontano degli esterni hanno scaldato Jehle, portiere avversario, che poi è capitolato due volte nel giro di un minuto prima con la zampata di Belotti sugli sviluppi di un corner e poi con la rete di Immobile lanciato in porta da una sponda del gemello del gol. Sbloccato il match l'atteggiamento degli azzurri, guidati dalla panchina da Ventura, non è cambiato, anzi, il pressing è aumentato così come le occasioni da gol e il tris è arrivato poco dopo la mezz'ora con Candreva bravo a capitalizzare una discesa sulla sinistra di De Sciglio. Prima dell'intervallo, infine, è arrivato il poker di Belotti sullo splendido suggerimento di Bonaventura per la prima doppietta con l'Italia del giovane attaccante. Tutto facile sì, tutto bello solo fino all'intervallo. Era dal 1987 che l'Italia non andava a riposo con quattro gol all'attivo.



Nella ripresa gli Azzurri non hanno sfondato e il risultato non è cambiato vanificando le velleità di pallottoliere. Il ritmo di gioco si è progressivamente abbassato a partire dai due centrali di centrocampo e nemmeno l'inserimento di attaccanti esterni come Insigne ed Eder, oltre che di Zaza per Immobile, ha dato la scossa per migliorare il bottino esterno. Belotti si è fatto trovare qualche volta di troppo in offside e Zaza ha dimostrato di non passarsela troppo bene nel feeling con il gol divorandosi un paio di occasioni. Pazienza, evidentemente non è nel dna della nostra Nazionale che proprio non riesce a dilagare contro le Cenerentola d'Europa. Allora bisogna prendersi ciò che di positivo si è visto in campo, il primo tempo. La differenza reti è una cosa che ci riguarda da lontano, il nostro futuro si giocherà su altri campi e, nelle migliori delle ipotesi, in Spagna. Gol più, gol meno.

LE PAGELLE Zappacosta 7 - Ottimo esordio sulla fascia destra, un motorino costante dal primo all'ultimo minuto. Ci prova anche con qualche conclusione, ma è una spina nel fianco perenne Jehle 6 - Nessuna papera e qualche buon intervento. Ne prende quattro e può già essere un successo, ma soprattutto ne evita altrettanti con buone parate di istinto

Belotti 7,5 - La prima doppietta con l'Italia non si scorda mai. Primo tempo devastante, nel secondo si pesta un po' i piedi con Immobile ma chiama sempre la giocata con i suoi movimenti Candreva 7 - Con Zappacosta crea una catena sempre pericolosa. Il gol è il giusto premio per lo sforzo