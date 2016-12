Russia 2018: la Zenit Arena vibra troppo. La Fifa: "Inaccettabile"

La Zenit Arena è il fiore all'occhiello degli stadi per il mondiale di Russia 2018. Ma la visita dei dirigenti Fifa, circa una settimana fa, ha constatato alcune vibrazioni “non accettabili”. Questo perché c’è un vuoto al di sotto del manto erboso, dato che può essere rimosso attraverso un sistema di binari. I media locali non escludono che l’impianto non riesca a essere agibile per la Confederations Cup e per il mondiale.