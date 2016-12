Rullo Napoli, serie A ed Europa League sono obiettivi reali

Dal Bruges a Bruges , quanto è cambiato questo Napoli. Era il 17 settembre quando Sarri, reduce da due punti in 3 partite in campionato e per qualcuno anche in discussione, accantona il trequartista , passa al 4-3-3 e trasforma una squadra fragile dietro e spensierata davanti in una macchina (quasi) perfetta . "Mai visto un Napoli così" dice Hamsik e i 17 risultati utili consecutivi (13 vittorie e 4 pareggi) sembrano avallare la tesi.

La rinuncia a Valdifiori (che lo stesso Sarri non era convinto al 100% di portare in azzurro), la promozione di Jorginho e l'esplosione di Insigne sono solo alla base del momento magico, anche se oltre due mesi di gioco e risultati non possono essere "sminuiti" così. Nel calcio i numeri non spiegano tutto, ma il salto di qualità dei partenopei si può riassumere in tre cifre: 706, come i minuti di imbattibilità di Reina (e Gabriel). E il tutto senza rinunciare alla prolificità offensiva, Higuain in testa: qualcuno si ricorda più i presunti mal di pancia estivi dell'argentino?

Il Napoli è anche l'unica squadra in Europa League ad averne vinte cinque su cinque, in Belgio c'erano solo 3 titolari in campo ma lo spartito non è cambiato. Forse la musica era meno armonica del solito ma la maturità del gruppo si vede anche in occasione come questee: poco dispendio fisico, solidità dietro e il gol dell'uomo che non ti aspetti. A proposito, tra El Kaddouri (importante a Verona), Gabbiadini (prezioso a gara in corso) e Chiriches, pure le riserve dimostrano di essere sul pezzo.

Hai voglia a non parlare di scudetto, come ha detto Sarri dopo Bruges. Contro l'Inter, che al San Paolo non vince dal 1997, la possibilità è ghiotta: fermare la banda Mancini e ritrovarsi soli in vetta al campionato (Fiorentina permettendo, attesa sul non facile campo del Sassuolo). E poi, si sa, da quelle parti sono scaramantici, il Napoli non vorrà mica fermarsi proprio a 17 risultati utili...