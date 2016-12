Rudi Garcia, tabù Champions con una difesa da registrare

Il bottino di Rudi Garcia in Champions League continua ad essere magro: solo tre vittorie su 21 partite. Un vero e proprio tabù per il tecnico francese che rischia di veder sfumare, ancora una volta, la qualificazione agli ottavi di finale. Dopo il pazzo 4-4 di Leverkusen nulla è perduto, ma ora i giallorossi devono cambiare marcia lasciando l'ultimo posto in classifica. In Germania si sono visti gli stessi problemi di Borisov: atteggiamento sbagliato e difesa con poca concentrazione. Così si spiegano i sette gol subiti nelle due trasferte, cinque dei quali sono arrivati nella prima mezz'ora.



Rudiger, il peggiore, ancora una volta non ha convinto e gli esterni Torosidis e Digne lo hanno seguito a ruota. Uomini non all'altezza della situazione: errori personali ancora prima che di reparto. Per fortuna dei giallorossi ci ha pensato Manolas a tenere in piedi la "baracca".



Poi è uscito il carattere dei giallorossi trascinati dal capitano del presente: De Rossi, al terzo gol consecutivo, ha preso in mano la squadra e l'ha guidata a una grandissima rimonta. Pjanic ha completato l'opera con la quarta punzione trasformata in oro su sei calciate: numeri da Pirlo... Quarantacinque minuti da grande squadra prima di spegnere nuovamente la luce e subire il ritorno dei tedeschi. Rudi Garcia dovrà lavorare molto sulla testa, infondere ai suoi una mentalità vincente. Non basta solo il carattere. I quattro gol in trasferta sono comunque una boccata d'ossigeno in vista del ritorno a Roma e di un possibile arrivo a punti con il Bayer. Gli ottavi sono ancora alla portata.