Rudi Garcia: "Il gol di Astori c'è, la palla rimbalza dentro" 

16:17 - Rudi Garcia sta con l'arbitro Guida: "Il gol di Astori è regolare. La palla è rimbalzata dentro e il direttore di gara era in posizione perfetta. Con la tecnologia non ci sarebbero state polemiche". L'Udinese reclama anche un rigore, ma l'allenatore della Roma mantiene la sua linea: "Sembra che Emanuelson tocchi la palla, l'arbitro è stato bravo per tutta la partita". Una vittoria che mette pressione alla Juve: "Era importante vincere".

Domenica c'è il derby con la Lazio: "Sarà una gara di alto livello, una di quelle che piace giocare a noi allenatori, ma anche ai giocatori. Giocare le partite è veramente bello, così come è bello essere tornato in competizione e io sono contento stasera di essere tornato in competizione". Non preoccupano le condizioni di Ljajic: "Ha preso un colpo al ginocchio, ma non dovrebbero esserci problemi".

STRAMA: "SFORTUNATI..."

Stramaccioni cerca di prenderla con filosofia: "Rigore su Kone? Stessa impessione dalla panchina. In questa partita siamo stati sfortunati sugli episodi. Non posso recriminare niente alla mia squadra perché ha fatto il massimo contro la squadra più forte in Italia con la Juve. Rispettiamo il risultato del campo". Guida come ha giustificato la decisione del gol di Astori? "Bisogna fare un discorso per il bene della Serie A. Cosa servono gli arbitri di porta? Su questo protesto! L'arbitro di porta ha detto di no ad Astori, poi Guida ha deciso per il gol. Una cosa che non mi spiego".