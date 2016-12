Rudi Garcia: "E' questa la Roma che immaginavo"

Rudi Garcia ha iniziato a vedere la sua creatura: "Era questa la Roma che immaginavo: una Roma che produce gioco. La voglia e lo spirito collettivo sono una forza in più per noi". Il tecnico è felice dopo la vittoria contro la Juve, ma non è una rivincita personale: "Io penso alla squadra, sono contento per loro: questa è la strada da seguire. L'anno scorso avevo fatto un proclama, quest'anno farò l'operazione contraria, non sorrido nemmeno...".