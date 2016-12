Rudi Garcia accetta il ko: "Loro sono stati più forti" 

18:13 - "Questa sera loro sono stati più forti: ha vinto il migliore", Rudi Garcia riconosce i meriti del Napoli e accetta la sconfitta del San Paolo. L'allenatore della Roma dopo il 2-0 fa autocritica: "Brutto primo tempo, abbiamo sbagliato l'atteggiamento e perso quasi tutti i contrasti". I segnali positivi sono arrivati nella ripresa: "Mezzora da vera Roma e questo ci deve dare fiducia per le partite che verranno".

L'avvio di partita è stato pessimo e Rudi Garcia prova a fare chiarezza: "Il problema è stato mentale: dobbiamo migliorare su questo e anche se è la prima volta che succede non deve ripetersi. Sul piano psicologico oggi era importante pareggiare, ma abbiamo avuto poche occasioni. Anche per via della bravura della difesa del Napoli".

Ha stupito l'assenza di De Rossi dal primo minuto: "Era meglio non rischiarlo: con il centrocampo schierato oggi abbiamo fatto ottimi risultati in passato. Se Daniele e Keita possono giocare insieme? Certo. Alzare Pjanic? È possibile, ma ha bisogno di toccare tanti palloni".