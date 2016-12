Rottura Fiorentina-Salah: siamo al muro contro muro

Ora è rottura tra Mohamed Salah e la Fiorentina. La risposta che il club viola aveva chiesto al giocatore egiziano non è arrivata nei tempi previsti e così la società ha deciso di usare il pugno duro. Salah, infatti, è stato regolarmente convocato per il raduno prestagionale. Ramy Abbas, l'agente del giocatore, intercettato da Cristina Guerri di Firenzeviola.it, chiarisce però: "Non resta a Firenze: si trasferirà in un altro club italiano quest'estate".