Ronaldo torna in Premier. Costa 200 milioni 

22:51 - Il clamore di certe cifre di calciomercato, si sa, provoca effetti strani. Di stupore, prima di tutto. Di invidia, per dire: beati loro, gli inglesi in tal caso, che se lo possono permettere. Ma le ultime su Cristiano Ronaldo che può (vuole) tornare in Premier fra un anno, così si dice, vanno anche oltre. Nel senso che secondo il Guardian, questa operazione costerebbe all'acquirente 200 milioni di euro. Per un campione, un fenomeno, che a febbraio compirà 30 anni. Bah... Leggiamo quel che riporta l'Ansa su quel che scrive il Guardian.

Il ritorno di Cristiano Ronaldo in Premier League? Costerebbe quasi 200 milioni di euro. Dopo le numerose indiscrezioni secondo cui alcuni club inglesi (City e United in primis) stanno preparando un'offerta per l'asso portoghese, adesso il Guardian fornisce i dettagli di questa possibile clamorosa operazione di mercato.

Secondo il quotidiano britannico, per riportare CR7 in Inghilterra occorrerebbero circa 200 milioni di euro, 80 dei quali da versare nelle casse del Real Madrid e i restanti 120 per lo stipendio richiesto dal calciatore (la cifra totale varierebbe a seconda di un contratto per quattro o cinque anni).

Con uno stipendio di oltre 500 mila euro a settimana, Cristiano Ronaldo sarebbe il giocatore più pagato della Premier, ma nel complesso guadagnerebbe meno di quello che prende a Madrid (dove percepisce circa 18 milioni di euro a stagione). Secondo il Guardian, però, questo divario sarebbe colmato grazie ad un mega-accordo per i diritti di immagine del portoghese e a premi molto vantaggiosi inseriti nel contratto.