Ronaldo sogna Messi e CR7: "Nulla è impossibile"

"Il cielo è il limite per Strikers - ha detto Ronaldo - Questo club sta diventando grande. Perché non Messi? Perché non Cristiano Ronaldo? In pochi anni saremo in grado di realizzare questo obiettivo. Gli Stati Uniti sono il secondo paese al mondo in termini di crescita per quanto riguarda il calcio, dopo la Cina. Molti giocatori famosi vengono a giocare nel sud della Florida per la sua qualità della vita. Chi non vorrebbe vivere qui?". Intanto però la nuova squadra dell'ex 'Fenomeno' è stata però battuta nella prima sfida del campionato, NASL 2015, per 1-0 dai New York Cosmos.